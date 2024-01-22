



Продажи жилья в США показывают худший год с 1995 года

Продажи жилья в США упали до самого низкого уровня почти за 30 лет, так как резкий рост процентных ставок увеличил расходы покупателей.



По данным Национальной ассоциации риелторов, было куплено всего 4,09 миллиона домов, что является самым низким показателем с 1995 года.



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Организация заявила, что ожидает улучшения ситуации на рынке в 2024 году.



Но она предупредила, что доступность жилья останется проблемой.



Медианная цена продажи в 2023 году выросла на 1% за год, до $389 800, согласно данным NAR, которая публикует широко отслеживаемый отчет о продажах существующих домов, на которые приходится основная часть покупок в США.



Медианная цена подскочила более чем на 40 % с 2019 года, после резкого роста цен во время пандемии.



Рынок жилья в США резко замедлился с 2022 года, когда Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, пытаясь сдержать инфляцию.



Эти меры положили конец покупательскому ажиотажу, вспыхнувшему во время пандемии, когда центральный банк снизил ставки, чтобы подстегнуть экономику.

