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Преступник, напавший на судью обвиняется большим жюри в покушении на убийство
11.02.2024 12:22 MIGnews.com

Преступник, напавший на судью обвиняется большим жюри в покушении на убийство

Мужчине, который в прошлом месяце перепрыгнул через судейскую скамью и напал на судью из Невады во время слушания приговора в Лас-Вегасе, что было запечатлено на видео из зала суда, ставшем вирусным, теперь предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В Лас-Вегасе большое жюри вынесло обвинительное заключение по девяти пунктам против 30-летнего Деобры Реддена.

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Очередное слушание назначено на 29 февраля.
 

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