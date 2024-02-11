



Преступник, напавший на судью обвиняется большим жюри в покушении на убийство

Мужчине, который в прошлом месяце перепрыгнул через судейскую скамью и напал на судью из Невады во время слушания приговора в Лас-Вегасе, что было запечатлено на видео из зала суда, ставшем вирусным, теперь предъявлено обвинение в покушении на убийство.



В Лас-Вегасе большое жюри вынесло обвинительное заключение по девяти пунктам против 30-летнего Деобры Реддена.



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Очередное слушание назначено на 29 февраля.

