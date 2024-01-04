



Видео: подсудимый прыгнул на судью, отказавшуюся освободить его из под стражи



В интернете стал виральным ролик, на котором запечатлен подсудимый в городе Лас-Вегас в тот момент, когда та отказалась освободить его из под стражи.



Мужчина прыгает на судью с воплем “Ах ты сука!”



Мужчина, 30-летний Деобра Редден, явился в суд Лас-Вегаса для вынесения приговора после того, как признал себя виновным в попытке нанесения побоев с причинением значительных телесных повреждений, сообщил в среду представитель 8-го судебного окружного суда.



Деобру оттащили от судьи три охранника и работника суда. Судья была ранена и эвакуирована в больницу.

