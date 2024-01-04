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Видео: подсудимый прыгнул на судью, отказавшуюся освободить его из под стражи
04.01.2024 10:21 Аркадий Бочаровский

Видео: подсудимый прыгнул на судью, отказавшуюся освободить его из под стражи


В интернете стал виральным ролик, на котором запечатлен подсудимый в городе Лас-Вегас в тот момент, когда та отказалась освободить его из под стражи.

Мужчина прыгает на судью с воплем “Ах ты сука!”

Мужчина, 30-летний Деобра Редден, явился в суд Лас-Вегаса для вынесения приговора после того, как признал себя виновным в попытке нанесения побоев с причинением значительных телесных повреждений, сообщил в среду представитель 8-го судебного окружного суда.

Деобру оттащили от судьи три охранника и работника суда. Судья была ранена и эвакуирована в больницу.
 

 

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