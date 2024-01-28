Покупательница Walmart держала своего ребенка при морозе только в подгузнике
Мама из Миссисипи, которая таскала своего дрожащего малыша в одних подгузниках по магазину Walmart при минусовой температуре, была арестована.
26-летней Камбрии Габриэль Дарби было предъявлено обвинение в пренебрежении интересами ребенка после того, как полиция получила вызов в магазин и обнаружила мать на парковке, сообщает WJTV.
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Видеозапись противостояния Дарби и ее разглагольствований в магазине получила широкую огласку после того, как сотрудница Walmart опубликовала ее в Facebook под ником Fee Nicole.
Сотрудница, чье настоящее имя Фелиция Дарлинг, начала записывать видео после того, как увидела, как мать, одетая соответственно -20 на улице, положила малыша в подгузнике в холодную тележку для покупок, сообщает WLBT.
Несколько покупателей в магазине в городе Байрам, штат Миссисипи, столкнулись с Дарби, когда она проходила через магазин, остановилась у одного из проходов с морозильными камерами и бросила пакет с замороженными овощами в дрожащего ребенка, что было запечатлено на видео.
"Она бросает холодную еду на этого ребенка. Что с вами такое?" - возмутился мужчина, судя по кадрам. "Понизьте голос, кто вы такой", - огрызнулась она в ответ на обеспокоенного покупателя.
"Ты сумасшедшая", - обратился мужчина к матери, после чего она развернулась и разразилась вульгарной тирадой, остановившись лишь для того, чтобы немного подергаться перед камерой.
Поговорив с Дарби на улице, правоохранительные органы выяснили, что ребенка одели покупатели внутри магазина, но он все равно замерз и дрожал от холода.
На другом видео, опубликованном Дарлинг, покупательница одевает ребенка в одежду из магазина, а мать стоит рядом и разговаривает по телефону.
По данным WLBT, она была отпущена под залог.
Для проверки состояния ребенка была вызваны бригада скорой помощи, а затем прибыла служба защиты детей.
Позже малыша передали родственникам.
Мать троих детей говорит, что после этого инцидента она не видела своих детей и из-за этого не может нормально есть.
"Я не видела своих детей с тех пор, как их забрала служба опеки. Вчера вечером я впервые съела несколько крекеров с тех пор, как моих детей забрали", - говорится в ее заявлении.