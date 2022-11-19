



Основательницу Theranos приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество

Основательница компании Theranos Элизабет Холмс должна провести в тюрьме 11 лет и три месяца по обвинениям в мошенничестве и обмане инвесторов - такой приговор вынес в пятницу вечером федеральный суд Калифорнии, пишет BBC.



В начале 2010-х Холмс называли "новым Стивом Джобсом", восемь лет назад она стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире.



Ее стартап Theranos на протяжении многих лет разрабатывала универсальный прибор, который, как уверяли авторы, должен был по одной капле крови диагностировать сотни различных заболеваний, включая рак и диабет. Однако, как установил суд, это устройство оказалось пустышкой, а глава компании осознанно вводила в заблуждение инвесторов проекта.



В январе после трехмесячного судебного разбирательства присяжные признали Элизабет Холмс виновной по четырем из 11 пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества против инвесторов, обман общественности и мошенничество с использованием электронных средств.



Прокуратура требовала для нее 15 лет заключения и 800 млн долларов компенсации пострадавшим.



Сама Холмс признала изъяны в разработках Theranos, но настаивала, что никогда никого не вводила в заблуждение умышленно. Защита просила суд ограничиться 18 месяцами домашнего ареста. Более 130 друзей, родственников и бывших сотрудников Theranos обратились к судье с просьбой о смягчении приговора.



Перед оглашением приговора 38-летняя Холмс выступила с речью, в которой со слезами на глазах извинилась перед инвесторами и пациентами.



"Я опустошена своими неудачами. Я чувствовала глубокую боль из-за того, что подвела людей", - сказала она.



"Неудача - это нормально. Но неудача из-за мошенничества - это не нормально", - ответил ей судья Эдвард Давила и назвал ее случай поучительной историей для других руководителей Кремниевой долины.



Отбывать наказание Холмс должна будет с 27 апреля. У нее есть годовалый сын, а в настоящее время она беременна вторым ребенком. Ожидается, что ее защита подаст апелляцию на приговор.



Ее партнера по бизнесу Рамеша Балвани судили отдельно и так же признали виновным в мошенничестве, приговор ему будет вынесен в следующем месяце.



Theranos считался одним из топовых проектов Кремниевой долины последних десятилетий. На пике популярности компания оценивалась в 9 млрд долларов. Элизабет Холмс и руководство Theranos обещали революцию в мире медицины и в индустрии здравоохранения.



Разрабатываемый прибор под названием "Эдисон" должен был по одной капле крови из пальца диагностировать многие опасные заболевания раньше врачей. Холмс называла его "айподом в медицине" и утверждала, что этот аппарат вскоре появится в каждом доме.



Среди инвесторов Theranos были самые известные политики и бизнесмены США - экс-президент Билл Клинтон, министр образования при администрации Трампа Бетси Девос, медиамагнат Руперт Мердок, технологический магнат Ларри Эллисон и многие другие. В совет директоров компании входили бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.



Интерес к Theranos проявлял и Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента в администрации Барака Обамы.



В общей сложности Элизабет Холмс удалось привлечь для развития своего стартапа более 900 млн долларов. Свой бизнес она основала еще подростком, вскоре после того, как прервала обучение в престижном Стэнфордском университете на факультете химической инженерии.



В 2015 году журналист издания Wall Street Journal Джон Каррейра выпустил серию разоблачительных статей о деятельности Theranos, которые стали началом конца компании.

