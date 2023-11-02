



Оценка США: Иран знает о разрушительных последствиях вступления в войну

В Вашингтоне считают, что Иран и "Хизбалла" ограничат свое вмешательство в войну против Израиля.



По данным CNN, об этом сообщили источники в американской разведке.



Уточняется, что эти стороны попытаются избежать прямой конфронтации с Израилем или США.



"Тегеран знает, что если Хизбалла усилит свои нападения на Израиль и США, это может привести к прямым атакам на Иран, что будет иметь разрушительные последствия", - сообщает источник.