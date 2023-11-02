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Оценка США: Иран знает о разрушительных последствиях вступления в войну
02.11.2023 19:59 Алина Груднева

Оценка США: Иран знает о разрушительных последствиях вступления в войну

В Вашингтоне считают, что Иран и "Хизбалла" ограничат свое вмешательство в войну против Израиля.

По данным CNN, об этом сообщили источники в американской разведке.

Уточняется, что эти стороны попытаются избежать прямой конфронтации с Израилем или США.

"Тегеран знает, что если Хизбалла усилит свои нападения на Израиль и США, это может привести к прямым атакам на Иран, что будет иметь разрушительные последствия", - сообщает источник.

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