Дженнифер Лопес отменила тур This Is Me...Live, чтобы побыть с семьей

Дженнифер Лопес заявила, что ее летний концертный тур This Is Me... Live был отменен, чтобы она могла побыть со своей семьей.



Лопес написала на своем сайте onthejlo.com, что она "совершенно убита горем и опустошена" тем, что подвела своих поклонников.



"Пожалуйста, знайте, что я бы не стала этого делать, если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо. Я обещаю, что искуплю свою вину перед вами, и мы снова будем вместе", - добавила она.



Отмена гастролей происходит на фоне многочисленных спекуляций в СМИ о том, что ее брак с актером Беном Аффлеком находится на грани разрыва и может привести к их расставанию.



Лопес уже отменила семь дат североамериканского турне в начале мая.



Изначально тур должен был начаться 26 июня в Орландо, штат Флорида, и завершиться 17 августа в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден.