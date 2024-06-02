



Pfizer ожидает, что продажи препарата от рака легких достигнут $1 млрд

Компания Pfizer заявила, что ожидает, что годовой объем продаж ее лекарства от рака Lorbrena достигнет $1 миллиарда к 2030 году на основании представленных данных, согласно которым большинство пациентов, прошедших клиническое испытание редкой формы рака легких, остались живы без ухудшения состояния по истечении пяти лет.



Препарат Lorbrena, как и препарат Xalkori компании Pfizer, предназначен для лечения рака с мутацией определенного гена, называемого киназой анапластической лимфомы, или ALK.



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Согласно результатам исследования фазы 3 CROWN, представленным на встрече Американского общества клинической онкологии в Чикаго, у шестидесяти процентов ALK-положительных пациентов с распространенным раком легких, получавших лечение препаратом Lorbrena, через пять лет не наблюдалось прогрессирования заболевания.



По сравнению с пятилетней выживаемостью без прогрессирования среди пациентов, получавших Ксалкори, этот показатель составил всего 8%.



Около 53% пациентов, чей рак распространился на головной мозг в начале исследования, были живы без прогрессирования заболевания через пять лет, также показали данные.

