



В НАТО заявили о готовности начать войну с Россией

Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на форуме “Диалог Шангри-Ла” в Сингапуре.



Но тут же Бауэр применил ремарку, что в такой ситуации нужно будет учитывать ряд факторов. “Сложная часть заключается в том, что необходимо установить, кто организовал атаку”, — объяснил он.



Также необходимо будет выяснить, насколько атака была разрушительна для общества, добавил Роб Бауэр: “Если это означает, что критические услуги нашим обществам поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать так же, как и на физическую атаку”.



Ранее с похожим заявление выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Перед этим страны альянса обвинили РФ в осуществлении крупных кибератак.



Из вышеперечисленного мы видим, что НАТО уже давно могло атаковать Россию по причине кибератак, но что-то все пока у них доказательств мало.

