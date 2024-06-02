



Линдси Грэм потребовал от Байдена гарантий относительно ХАМАСа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призывает президента США Джо Байдена разъяснить, что его трехэтапное предложение по Газе не помешает Израилю уничтожить ХАМАС.



"Навсегда положить конец этой варварской террористической организации не только в интересах региона, но и в интересах Америки", - подчеркнул Грэм.



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По словам сенатора, американский лидер должен прояснить, что изложенное им предложение о прекращении огня "не будет играть никакой роли в будущем".



"Пожалуйста, будьте предельно ясны, господин президент", - призвал он.



Ранее были представлены дополнительные подробности о соглашении о прекращении огня с заложниками, объявленном Байденом, которое называется трехэтапной “дорожной картой” по прекращению войны между Израилем и ХАМАСом.