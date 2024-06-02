



Военные США сбили ракеты и дроны хуситов в Красном море

Американские военные сбили дрон и две ракеты йеменских хуситов в Красном море.



По данным Центрального командования США, это произошло 1 июня во время разных инцидентов.



В результате атаки хуситов обошлось без пострадавших и повреждений на одном из торговых кораблей, которое подверглось нападению.



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По словам военных, дрон был сбит, а ракеты рухнули в воду. Позже силы международной коалиции в целях самообороны успешно сбили противокорабельные ракеты, которые были выпущены в направлении американского корабля.