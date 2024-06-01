



США не смогут помочь Южной Корее в строительстве атомных подводных лодок

Соединенные Штаты вряд ли помогут Южной Корее в строительстве атомных подводных лодок, так как они стеснены обязательствами по AUKUS перед Австралией, сказал министр обороны США Ллойд Остин на диалоге по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре.



В 2021 году Соединенные Штаты подписали с Великобританией и Австралией пакт AUKUS, предусматривающий обмен технологиями атомных подводных лодок и продажу Австралии в 2030-х годах не менее трех лодок класса Virginia.



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Несколько других союзников, включая Южную Корею, выразили заинтересованность в участии.



Отвечая в субботу на саммите по безопасности на вопрос о том, как бы он отреагировал на прямую просьбу Южной Кореи о помощи в приобретении атомных подводных лодок, Остин сказал, что Вашингтону будет "очень, очень трудно" удовлетворить эту просьбу "в дополнение к тому, что мы делаем сейчас".

