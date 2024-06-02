



Хуситы похвастались шестью атаками в Красном море и Индийском океане

Йеменские хуситы объявили о шести атаках на корабли в Красном море и Индийском океане.



По словам военного представителя поддерживаемой Ираном группировки Яхьи Сари, они атаковали американский авианосей, эсминец и три корабля.



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"Мы атаковали американский авианосец "Эйзенхауэр" к северу от Красного моря, используя ряд ракет и беспилотников", - сообщил Сари.



По его словам, это была вторая "операция" за сутки. Сари подчеркнул, что другими целями также были корабль ABLIANI в Красном море и корабль MAINA в Аравийском море, а также корабль ALORAIQ - в Индийском океане.



Ранее Центральное командование США сообщило, что были сбиты беспилотники и ракеты в Красном море, которые угрожали судоходству.