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Китайский зонд приземлился на обратной стороне Луны
02.06.2024 07:25 Алина Груднева

Китайский зонд приземлился на обратной стороне Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" приземлился на обратной стороне Луны, чтобы собрать уникальные образцы со спутника Земли.

По данным Национального космического управления Китая, посадка состоялась в Бассейне Южный полюс.

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Отправка зонда является важным шагом на пути к доставке на Землю уникальных и бесценных с научной точки зрения лунных образцов для анализа. 

"Я анализировал научные данные миссии "Чанъэ-4", которая приземлилась на обратной стороне Луны, и я рад получать новые результаты из текущих данных марсохода. Потому я особенно воодушевлен миссией "Чанъэ-6", - сказал в комментарии SpaceNews доцент Университета науки и технологий Макао Сюй И.

Ожидается, что в течение трех дней зонд соберет до двух килограмм проб лунного грунта, которые будут погружены на аппарат с возможностью взлета с лунной поверхности. Миссия, стартовавшая 3 мая, продлится 53 дня.

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