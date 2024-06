Китайский зонд приземлился на обратной стороне Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" приземлился на обратной стороне Луны, чтобы собрать уникальные образцы со спутника Земли.



По данным Национального космического управления Китая, посадка состоялась в Бассейне Южный полюс.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Отправка зонда является важным шагом на пути к доставке на Землю уникальных и бесценных с научной точки зрения лунных образцов для анализа.



"Я анализировал научные данные миссии "Чанъэ-4", которая приземлилась на обратной стороне Луны, и я рад получать новые результаты из текущих данных марсохода. Потому я особенно воодушевлен миссией "Чанъэ-6", - сказал в комментарии SpaceNews доцент Университета науки и технологий Макао Сюй И.



Ожидается, что в течение трех дней зонд соберет до двух килограмм проб лунного грунта, которые будут погружены на аппарат с возможностью взлета с лунной поверхности. Миссия, стартовавшая 3 мая, продлится 53 дня.

Moments in control center of Chang'e 6 landing on the far side of the moon. Camera videos coming in soon. Full HD:https://t.co/eJWrRH9trj pic.twitter.com/SDEUaVyeY2