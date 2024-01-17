



Не прошло и три года: США вернут хуситов в список организаций-террористов

Ожидается, что США вернут хуситов, приспешников Ирана в Йемене, в список террористических организаций. Об это сообщили чиновники США.



Хуситы были исключены из этого списка в феврале 2021 года администрацией президента США Джо Байдена.



На прошлой неделе Байден заявил, что хуситы являются “террористической организацией” и добавил, что их поведение является "скандальным", и что “Вашингтон отреагирует, если они будут продолжать в том же духе”.

