



NASA запустили ракету нового поколения в рамках лунной миссии Artemis

Ракета NASA нового поколения Space Launch System (SLS) с капсулой экипажа Orion, стартовала стартовала во Флориде рано утром в среду, открывав программу исследований Artemis I космического агентства США через 50 лет после последней миссии "Аполлон" на Луну.



Ракета SLS взлетела со стартовой площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, чтобы отправить свою капсулу Orion в трехнедельное испытательное путешествие вокруг Луны и обратно без астронавтов на борту.



Взлет произошел с третьей попытки. Запуск ракеты откладывался в течение 10 недель, сопровождаемых многочисленными техническими сбоями и двумя ураганами, один из которых вынудил организаторов вернуть корабль в ангар со стартовой площадки, а другой повредил обшивку в носовой части корабля.



Во вторник поздно вечером во время обратного отсчета была обнаружена утечка водородного топлива, что побудило менеджеров НАСА отправить "красную команду" техников на стартовую площадку, чтобы затянуть ослабленное соединение клапана. По словам NASA, принятые меры сработали, и утечка была устранена.



Примерно в то же время экипажи, наблюдающие за стартовым комплексом, пытались заменить неисправное интернет-соединение, что привело к отключению важной радиолокационной системы.



Во вторник днем ​​стартовые группы начали длительный и деликатный процесс загрузки топливных баков основной ступени ракеты сотнями тысяч галлонов сжиженного кислорода и жидкого водородного топлива.



По словам представителя NASA, примерно за пять часов до старта эти баки были заполнены, ознаменовав "важную веху" в подготовке к запуску.



Эта миссия, получившая название Artemis I, знаменует собой первый совместный полет ракеты SLS и капсулы Orion, построенных компаниями Boeing и Lockheed Martin соответственно по контракту с NASA.



Старт миссии говорит о серьезном изменении направления программы пилотируемых космических полетов NASA после "Аполлона" спустя десятилетия сосредоточения внимания на низкой околоземной орбите с помощью космических челноков и Международной космической станции.



Названная в честь древнегреческой богини охоты и сестры-близнеца Аполлона, Artemis планирует доставить астронавтов на поверхность Луны уже в 2025 году.



Ожидается, что капсула Orion вернется на Землю 11 декабря.



Более десяти лет разработки с годы задержек и перерасхода бюджета на постройку космического корабля SLS-Orion стоили NASA не менее 37 миллиардов долларов. Управление генерального инспектора NASA прогнозирует, что к 2025 году общая стоимость миссии Artemis составит 93 миллиарда долларов.



НАСА называет эту программу благом для освоения космоса, которая создала десятки тысяч рабочих мест и миллиарды долларов в коммерции.

