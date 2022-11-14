



NASA начинает обратный отсчет запуска лунной ракеты с израильским экспериментом

В понедельник NASA начало обратный отсчет запланированного на этой неделе старта своей новой лунной ракеты, хотя ущерб от урагана может вызвать еще одну задержку испытательного полета.



В прошлый четверг из-за сильного ветра, вызванного ураганом Николь, 3-метровый участок герметика отслоился возле капсулы экипажа в носовой части ракеты. Руководители миссии хотят убедиться, что узкая полоска обшивки не повредит ракету, если она оторвется во время старта. Окончательное решение ожидается в понедельник вечером.



Старт запланирован на раннее утро среды из Космического центра Кеннеди NASA с испытательными манекенами, а не с астронавтами на борту. Это первый испытательный полет 98-метровой ракеты, самой мощной из когда-либо построенных NASA, и она попытается отправить капсулу на лунную орбиту.



Почти месячная миссия стоимостью 4 миллиарда долларов откладывается с августа из-за утечек топлива и урагана Йен, который вынудил NASA вернуть ракету в ангар в конце сентября. Ракета осталась на площадке во время шторма Николь, потому что, по словам менеджеров, не было достаточно времени, чтобы переместить ее, когда стало ясно, что шторм будет сильнее, чем ожидалось.



В полет на борту ракеты отправятся несколько манекенов, предназначенных для тестирования AstroRad, антирадиационного костюма, разработанного израильской фирмой StemRad совместно с Lockheed Martin и предназначенного для защиты жизненно важных органов от вредного гамма-излучения.

