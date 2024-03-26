



Мурковски: "Я сожалею, что наша партия, становится партией Дональда Трампа"

Сенатор-республиканец Лиза Мурковски заявила, что не может поддержать кандидата от своей партии на президентских выборах 2024 года Дональда Трампа.



"Я бы хотела, чтобы у нас, республиканцев, был... кандидат, которого я могла бы поддержать", - сказала Мурковски в интервью CNN. "Я определенно не могу поддержать Дональда Трампа".



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В интервью Мурковски не сказала, останется ли она республиканкой, сообщил CNN.



На вопрос, не станет ли она независимой, Мурковски сказала: "О, я думаю, что я очень независима. ... Я просто сожалею, что наша партия, похоже, становится партией Дональда Трампа".



Мурковски представляет Аляску в Сенате с 2002 года и завоевала независимый авторитет как один из немногих центристов в палате.

