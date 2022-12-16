



Минобразования США расследует обвинения в антисемитизме в университете в Беркли

Управление гражданских прав Министерства образования США заявило в четверг, что начало расследование заявлений об антисемитизме в Калифорнийском университете в Беркли после сообщений о создании "зон, свободных от евреев" на территории кампуса.



В заявлении департамента говорится, что расследование должно выяснить, "не отреагировал ли университет должным образом в осеннем семестре 2022 года на уведомление еврейских студентов-юристов, преподавателей и сотрудников о том, что они столкнулись с враждебной средой в юридической школе, основанной на их еврейском происхождении".



Утверждалось, что несколько студенческих групп юридической школы Беркли не допускали выступающих, поддерживающих сионизм, в начале учебного года. В уставе, составленном студентами юридического факультета Калифорнийского университета в Беркли из организации "Студенты за справедливость в Палестине", говорилось, что отказ от приглашения просионистских спикеров "необходим для безопасности и благополучия палестинских студентов в кампусе".



В ответ на запрет Американский еврейский комитет объединился с 35 другими еврейскими организациями , чтобы осудить эту акцию , назвав ее "откровенным антисемитизмом". Жалоба также была подана против университета на их решение по первой жалобе такого рода.



Арсен Островский, адвокат и генеральный директор Международного юридического форума, решил дать жалобе ход, заявив, что "когда они говорят "никаких сионистов", на самом деле они имеют в виду отсутствие евреев".



"То, что мы видим здесь, — это акт глубокой дискриминации в отношении студентов-евреев", — сказал Островский.