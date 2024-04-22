



Мэр Нью-Йорка в ужасе из-за антисемитизма в Колумбийском университете

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс “в ужасе и испытывает отвращение" из-за сообщений о разгуле антисемитизма в Колумбийском университете.



Он пообещал, что полиция без колебаний арестует любого, кто будет уличен в нарушении закона.



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"Поддержка террористической организации, целью которой является убийство евреев, отвратительна и презренна. Как я уже неоднократно говорил, ненависти нет места в нашем городе. Я поручил полиции Нью-Йорка расследовать любые нарушения закона, о которых сообщается", - подчеркнул Адамс.



По его словам, поскольку Колумбийский университет является частным учреждением, полиция не имеет возможности присутствовать на территории кампуса, если только об этом не попросит руководство вуза.