Мэр Нью-Йорка в ужасе из-за антисемитизма в Колумбийском университете

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс “в ужасе и испытывает отвращение" из-за сообщений о разгуле антисемитизма в Колумбийском университете.



Он пообещал, что полиция без колебаний арестует любого, кто будет уличен в нарушении закона.



"Поддержка террористической организации, целью которой является убийство евреев, отвратительна и презренна. Как я уже неоднократно говорил, ненависти нет места в нашем городе. Я поручил полиции Нью-Йорка расследовать любые нарушения закона, о которых сообщается", - подчеркнул Адамс.



По его словам, поскольку Колумбийский университет является частным учреждением, полиция не имеет возможности присутствовать на территории кампуса, если только об этом не попросит руководство вуза.

