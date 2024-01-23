



Корпоратив превратился в шоу ужасов: директор разбился упав с высоты 5 метров

На шокирующем видео видно, как генеральный директор хайтек-компании разбивается насмерть во время торжественного выхода на сцену на корпоративной вечеринке



День празднования быстро превратился в шоу ужасов, когда генеральный директор технологической компании упал с высоты 5 метров и разбился насмерть на сцене на глазах у перепуганных сотрудников в Индии.



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Генеральный директор Vistex Санджай Шах и президент Vistex Вишванатх Раджу Датла находились в железной клетке, которую опускали на сцену для торжественного выхода на корпоративную вечеринку, когда оборвался трос, сообщает Times of India.



Шокирующее видео показывает момент, когда желтая клетка, висящая на стропилах, начала раскачиваться, когда взорвались фейерверки и голос призвал толпу "сложить руки" для этой пары.



Затем клетка быстро опустилась на одну сторону, выбросив двух руководителей компании из Иллинойса нс высоты 5 метров.



Один из мужчин полностью перевернулся, ударившись головой о землю, показано на видео.



Шах погиб в результате аварии. Датла находился в критическом состоянии.



Хотя причиной несчастного случая был назван оборвавшийся провод, власти расследуют инцидент и неисправность клетки и тянущего механизма.

