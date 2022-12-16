Конгресс одобрил законопроект об обороне, включающий помощь Израилю
Конгресс США в четверг 80 голосами против 8 поддержал ежегодный Закон о бюджете национальной обороны на 2023 финансовый год.
Законопроект включает в себя важные произраильские положения, и произраильское лобби AIPAC высоко оценило одобрение Конгресса, отметив в своем заявлении: "Эти важные положения помогут Израилю защитить себя от сохраняющихся угроз безопасности".
Двухпартийная оборонная мера предусматривает выделение 500 миллионов долларов в 2023 финансовом году на сотрудничество США и Израиля в области противоракетной обороны. Это включает средства на закупку Израилем Iron Dome, David's Sling и Arrow, а также на двусторонние исследования, разработки и испытания.
Другие важные положения закона:
- Закон DEFEND, который прямо разрешает США сотрудничать с союзниками и партнерами на Ближнем Востоке, включая тех, кто подписал соглашения Авраама, для разработки и внедрения архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от Ирана.
- Увеличение бюджета американо-израильской программы противодействия беспилотным воздушным системам (C-UAS) с 25 до 40 миллионов долларов в год.
- Закон о мониторинге потенциала ядерного оружия Ирана, в соответствии с которым создается совместная целевая группа во главе с Государственным департаментом США для мониторинга и регулярного представления отчетов соответствующим комитетам Конгресса о деятельности Ирана в области ядерного оружия и ракет.