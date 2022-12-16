



Конгресс одобрил законопроект об обороне, включающий помощь Израилю

Конгресс США в четверг 80 голосами против 8 поддержал ежегодный Закон о бюджете национальной обороны на 2023 финансовый год.



Законопроект включает в себя важные произраильские положения, и произраильское лобби AIPAC высоко оценило одобрение Конгресса, отметив в своем заявлении: "Эти важные положения помогут Израилю защитить себя от сохраняющихся угроз безопасности".



Двухпартийная оборонная мера предусматривает выделение 500 миллионов долларов в 2023 финансовом году на сотрудничество США и Израиля в области противоракетной обороны. Это включает средства на закупку Израилем Iron Dome, David's Sling и Arrow, а также на двусторонние исследования, разработки и испытания.



Другие важные положения закона:

Закон DEFEND, который прямо разрешает США сотрудничать с союзниками и партнерами на Ближнем Востоке, включая тех, кто подписал соглашения Авраама, для разработки и внедрения архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от Ирана.

Увеличение бюджета американо-израильской программы противодействия беспилотным воздушным системам (C-UAS) с 25 до 40 миллионов долларов в год.

Закон о мониторинге потенциала ядерного оружия Ирана, в соответствии с которым создается совместная целевая группа во главе с Государственным департаментом США для мониторинга и регулярного представления отчетов соответствующим комитетам Конгресса о деятельности Ирана в области ядерного оружия и ракет.

США постоянно предоставляют Израилю оборонную помощь, в том числе в меморандуме о взаимопонимании 2016 года, подписанном при администрации Обамы, который гарантирует Израилю помощь в области безопасности на сумму 38 миллиардов долларов в течение 10 лет, гарантируя помощь независимо от решений любого нынешнего или будущего президента.