



Кирби: Путин не ждет, пока мы сидим сложа руки

Белый дом призвал Палату прпредставителей как можно скорее одобрить законопроект о выделении военной помощи для Украины, Израиля и Таиланда.



С таким заявлением на брифинге выступил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джона Кирби, комментируя массированные обстрелы украинских городов.



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"Украинские чиновники говорят, что по меньшей мере 10 разных регионов их страны пострадали, оставив более 1 миллиона домов без света", - подсеркнул он.



По словам Кирби, это в очередной раз демонстрирует то, насколько важно выделить военную помощь, предоставив Украине инструменты, необходимые для защиты.



"Путин не ждет. Он не сидит сложа руки. Он смертельно использует каждую доступную ему минуту, в то время как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, мы тоже не должны", - подчеркнул он.