



Израиль и США работают над противодействием угрозе гиперзвуковых ракет

Израиль был обеспокоен гиперзвуковыми ракетами в регионе задолго до того , как Иран объявил, что он разработал такое оружие.



Как сообщает Jerusalem Post, Израиль работает с Агентством по противоракетной обороне США, чтобы противостоять любым таким угрозам.



"Гиперзвуковые ракеты пока не представляют угрозы в этом регионе, но они вызывают серьезную озабоченность", - заявил высокопоставленный представитель ЦАХАЛа в сентябре.



По его словам, Израиль работает рука об руку с США по этому вопросу.



Организация противоракетной обороны Израиля (IMDO) и США являются ключевыми партнерами в многочисленных проектах противовоздушной обороны. Вашингтон и Израиль также подписали соглашение, в соответствии с которым США придут на помощь Израилю с противоракетной обороной во время войны.



Агентство по противоракетной обороне США запросило 225 миллионов долларов на гиперзвуковую противоракетную оборону в своем бюджетном запросе на 2023 финансовый год. США также работают над разработкой ракет-перехватчиков для поражения вражеских гиперзвуковых ракет с помощью другой гиперзвуковой ракеты, известной как Glide Phase Interceptor.



Израиль также работает над увеличением своего присутствия в космосе с помощью группировки спутников, которые могут отслеживать враждебные цели.