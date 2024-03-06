



Хиллари Клинтон: Байден стар, но вызывает меньше беспокойства, чем Трамп

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала обеспокоенность американцев преклонным возрастом президента США Джо Байдена.



Соответствующее заявление она сделала в эфире радиостанции Sirius XM.



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"Байден действительно стар", - признала Клинтон, отметив, что по-прежнему поддерживает его в борьбе с Дональдом Трампом за пост президента США.



По ее словам, преклонного возраста Байден проделал эффективную работу и не представляет угрозы для демократии.



"В то же время, у нас есть еще один старый кандидат, который угрожает нашей демократии. Так что действительно, выбирая между этими двумя стариками, вы решаете, как собираетесь спасти нашу демократию", - отметила она.



Говоря о забывчивости Байдена, Клинтон также сказала, что Трамп тоже "страдает от проблем с памятью".



"Послушайте Дональда Трампа. Он даже не помнит, против кого баллотируется. Он продолжает говорить о Бараке. Обама - его оппонент. Я бы гораздо больше беспокоилась о Дональде Трампе", - добавила она.

