



Hill: Бывшие военные США оспаривают иммунитет Трампа в его уголовных делах

Группа из отставных генералов, адмиралов и бывших военначальников подали в понедельник в Верховный суд заключение, оспаривая заявления бывшего президента Трампа об иммунитете в его уголовных делах .



Бывшие высокопоставленные военные в иске написали, что заявления Трампа “поставят под угрозу роль военных в американском обществе, конституционный порядок нашей страны и нашу национальную безопасность” и окажут “глубоко негативное воздействие на военнослужащих”.



Адвокаты бывшего президента утверждают, что обвинения против Трампа, связанные с нападением на Капитолий 6 января 2021 года, следует снять, поскольку в то время он исполнял обязанности президента. Прокуроры осудили эту идею как “новую и радикальную” претензию.



Группа утверждала, что предоставление Трампу иммунитета от уголовных обвинений может открыть дверь для будущего вмешательства исполнительной власти в выборы в стране и может поставить под угрозу национальную безопасность.



“Идея такого иммунитета, как в целом, так и конкретно в контексте потенциального отрицания результатов выборов, угрожает поставить под угрозу безопасность нашей страны и международное лидерство”, — говорится в записке. “Особенно в такие времена, как нынешние, когда во всем мире растут антидемократические авторитарные режимы, такая угроза невыносима и опасна”.



Если суд согласится с аргументами Трампа, это разрушит отношения между главнокомандующим и военными, поскольку президенту не придется следовать закону, а военные все равно будут это делать.



Под документом подписались бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, адмирал в отставке Тэд Аллен и отставной Генс. Джордж Кейси, Карлтон Фулфорд, Крейг МакКинли и Чарльз Крулак.