



Хейли раскритиковала политику Трампа за не внимание к международным проблемам

В интервью АВС Джонатану Карлу, Никки Хейли, единственный конкурент Трампа от Республиканцев, раскритиковала его позицию по не достаточному вниманию проблемам во всем мире.



Никки Хейли:



"Мы должны начать серьезно обсуждать в Америке нашу национальную безопасность. Мы должны начать говорить о том, что в Европе идет война, на Ближнем Востоке идет война, Северная Корея испытывает межконтинентальные баллистические ракеты, способные поразить США, Китай на марше. У нас есть Иран, который буквально пытается убить наших американских солдат, и россияне, которые пытаются уничтожить наши спутники в космосе. Много чего происходит.

Сейчас не время говорить о том, что Америка прячется в пузыре и ничего не делает с остальным миром. Сейчас время, когда мы должны укреплять наши альянсы и быть уверенными в том, что мы создаем сильный фронт, чтобы предотвратить дальнейшие войны.



И, по сути, это происходит в то время, когда Путин добивается успехов в Украине. И мы видим, что американская помощь Украине в этих военных действиях практически нигде не рассматривается в Конгрессе".

