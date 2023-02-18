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Хакеры взломали компьютерную сеть ФБР
18.02.2023 08:15 Евгения Маркова

Хакеры взломали компьютерную сеть ФБР

В Федеральном бюро расследований США сообщили о том, что в последние несколько дней бюро занималось "изоляцией злонамеренной киберактивности", обнаруженной в своей внутренней компьютерной сети, пишет CNN

Источники издания в ФБР заявили, что инцидент связан с компьютерной системой Федерального бюро расследований в офисе в Нью-Йорке, которая использовалась для расследования изображений сексуальной эксплуатации детей. Каким образом у злоумышленников получилось подключиться к сети, пока неизвестно.

В ФБР заявили, что это единичный инцидент, который удалось локализовать. Расследование продолжается.

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