



Гарвард потерял миллиард долларов из-за отказа бороться с антисемитизмом

Миллиардер Билл Акман продолжает кампанию за отстранение от должности президента Гарварда Клодин Гэй из-за ее отказа бороться с антисемитизмом в кампусе.



В письме, направленном Акманом в свою альма-матер и опубликованном на сайте X в воскресенье, 10 декабря, он утверждает, что показания Гэй в Конгрессе и отказ осудить антисемитизм студентов стоят школе больших денег.



"Неудачи президента Гэй привели к тому, что пожертвования в миллиарды долларов были приостановлены и отозваны", - написал Акман.



"Мне лично известно о более чем миллиарде долларов прекращенных пожертвований от небольшой группы самых щедрых еврейских и нееврейских выпускников Гарварда", - добавил он.



Акман обвинил Гэй в том, что она "нанесла репутации Гарварда больший ущерб, чем кто-либо другой за всю историю университета".



Миллиардер потребовал, чтобы совет директоров университета проверил историю Гэй, включая обвинения в плагиате и дискриминации тех, кто не соответствует образу Diversity, Equity and Inclusion.





Акман заявил: "Будучи деканом, Гэй не проявила никакого уважения к основным американским правовым принципам, когда уволила профессора Гарвардской школы права Рональда Салливана с поста декана интерната за то, что он взялся за юридическую защиту Харви Вайнштейна. Президент Гэй должна надеяться, что когда-нибудь, когда ей понадобится адвокат, она сможет получить качественное представительство для себя".