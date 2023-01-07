



Экс-глава HRW не принят на работу в Гарвард из-за антиизраильской позиции

Декан школы Кеннеди сказал, что встанет на сторону произраильских доноров и наложит вето на кандидатуру Кеннета Рота в правозащитном центре.



Согласно сообщению, опубликованному в четверг, кандидатура бывшего главы "Хьюман Райтс Вотч" (HRW) Кеннета Рота была отклонена деканом Гарвардского университета из-за его предполагаемых антиизраильских предубеждений.



Роту предложили стать старшим научным сотрудником Гарвардского центра Карра по правам человека, входящего в университетскую школу Кеннеди, вскоре после того, как в мае он объявил о выходе на пенсию.



Однако Дуглас Эльмендорф, декан школы, отклонил кандидатуру Рота из-за давней позиции HRW против Израиля.



Рот, еврей, руководил нью-йоркской группой в течение трех десятилетий. Он отстаивал ряд вопросов прав человека, в том числе

создание Международного уголовного суда для судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.



Правозащитники широко хвалят Рота и HRW за их работу, но их резкая критика Израиля, включая обвинения в военных преступлениях и апартеиде, разозлила израильские власти и произраильские группы.



В 2021 году HRW опубликовала обширный 213-страничный отчет, в котором обвинила Израиль в апартеиде. Израиль отверг отчет, назвав его "выдуманные утверждения… нелепыми и ложными" и обвинив HRW в "антиизраильской программе".



Рот заявил, что ему было отказано в должности, потому что Эльмендорф уступил давлению со стороны произраильских спонсоров школы.



СМИ объяснили решение декана несколькими факторами, в том числе боязнью расстроить доноров и подорвать свои связи с сообществом национальной безопасности США, из которого она привлекает других научных сотрудников.



Бывший глава HRW опроверг утверждения о том, что его организация выделяет Израиль в своей работе, заявив The Guardian, что Еврейское Государство "является только одной из 100 стран, которые мы освещаем".

