Пропалестинские студенты в Беркли сносят свои палатки из-за обещания руководства

Пропалестинские студенты Калифорнийского университета в Беркли начали демонтировать свои палатки, получив обещание от руководства учебного заведения.



Протестующие потребовали разрыва связей с компаниями, ведущими бизнес в Израиле.



Руководство университета пообещало демонстрантам тщательно изучить вопрос поступления средств и социально ответственную инвестиционную стратегию.



В свою очередь, в университете Нью-Мексико крайний срок, установленный руководством для демонтажа палаточного лагеря в кампусе, прошел без каких-либо заметных изменений. Президент учебного заведения пообещал принять меры.

Visited the University of New Mexico's Gaza Solidarity Encampment today. They occupied the Student Union Building last night, but it was evicted with 16 arrests. The encampment was ongoing. pic.twitter.com/hmtj1ACvQg