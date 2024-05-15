



Пропалестинские студенты в Беркли сносят свои палатки из-за обещания руководства

Пропалестинские студенты Калифорнийского университета в Беркли начали демонтировать свои палатки, получив обещание от руководства учебного заведения.



Протестующие потребовали разрыва связей с компаниями, ведущими бизнес в Израиле.



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Руководство университета пообещало демонстрантам тщательно изучить вопрос поступления средств и социально ответственную инвестиционную стратегию.



В свою очередь, в университете Нью-Мексико крайний срок, установленный руководством для демонтажа палаточного лагеря в кампусе, прошел без каких-либо заметных изменений. Президент учебного заведения пообещал принять меры.