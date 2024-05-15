



"Корейский сценарий": Украина и РФ могут договориться заморозить войну, – СМИ

Уже через несколько месяцев Украина и РФ могут пойти на мирные переговоры и принять решение остановить войну по линии фронта, либо же договориться заморозить войну. Причина – успехи России на фронте беспокоят Белый дом, пишет авторитетное издание The New York Times.



"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 год", – говорится в статье.



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Чиновники Белого дома утверждают, что "траекторию войны в Украине меняет новое наступление РФ в Харьковской области".



С одной стороны, американские чиновники считают, что многие текущие территориальные потери Украина сможет отбить – после того, как начнет поступать американская помощь, "скорее всего, где-то в июле", а Украина отправит на фронт больше молодых солдат.



С другой – "они не решаются делать прогнозы относительно того, где линия фронта может находиться даже через несколько месяцев, или сможет ли Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году".



Наибольшее беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, и восстанавливает позиции: "Россия часто плохо начинает свои войны и хорошо заканчивает их".



Помимо этого, по данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие – плохо, а также достигла технологических успехов в противодействии американскому оружию.



При этом Байден по-прежнему выступает против идеи Макрона с отправкой войск.



