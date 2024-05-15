



Украинскую делегацию на Евровидении никто не штрафовал

Украинская делегация на песенном конкурсе "Евровидение-2024" не получала никаких жалоб или штрафа из-за футболок с надписью Free Azovstal Defenders.



Об этом сообщает украинский вещатель "Суспільне мовлення".



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Ранее о штрафе рассказала участница конкурса alyona alyona, но позже упоминание об этом в своем посте она удалила.



"Относительно высказываний рэперши alyona alyona. Мы получаем вопрос о комментарии участницы Евровидения-2024, реперши alyona alyona, о том, что украинскую делегацию оштрафовали за пребывание в гринруме в футболках с надписью Free Azovstal Defenders (Освободите защитников Азовстали). В настоящее время Суспільне мовлення как член ЕМС, который обеспечивает участие представителей Украины на Песенном конкурсе Евровидение, не получило никаких жалоб и штрафов за якобы нарушение правил", - сказано в опровержении.



Уточняется, что Европейский вещательный союз действительно имеет право на применение санкций в случае нарушения правил конкурса, о чем артистов предупреждают еще на этапе подписания контракта.

