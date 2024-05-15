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Ирландия признает "палестинское государство"
15.05.2024 13:53 Алина Груднева

Ирландия признает "палестинское государство"

Ирландия признает "палестинское государство" до конца мая.

Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Ирландии министр Махол Мартин в эфире радиостанции Newstalk.

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"Мы признаем государство Палестина до конца месяца", - сказал он, не уточнив конкретной даты.

В марте лидеры Испании, Ирландии, Словакии и Мальты в совместном заявлении объявили, что готовы признать "палестинское государство".

"Конкретная дата пока неизвестна, поскольку мы все еще ведем переговоры с некоторыми странами относительно совместного признания палестинского государства. Это наверняка будет до конца этого месяца. Я с нетерпением жду сегодняшних консультаций с некоторыми министрами иностранных дел относительно последних деталей", - добавил Мартин.

 

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