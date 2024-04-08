



Джонсон: Пора прекратить читать Израилю лекции о том, как ему следует защищаться

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в воскресенье отметил шестимесячную дату смертоносной террористической атаки ХАМАСа на Израиль и осудил то, что он назвал "ужасающим" отсутствием поддержки Израиля со стороны некоторых демократов, по поводу войны в Газе, сообщает The Washington Examiner.



"После этой бойни было ужасно наблюдать, как среди демократов в Вашингтоне растет антиизраильская риторика и поддержка безоговорочного прекращения огня, даже когда ХАМАС держит в заложниках 130 израильтян и американцев в Газе", - говорится в заявлении Джонсона.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Десятки демократов в Конгрессе призвали к прекращению огня в регионе, ссылаясь на ухудшающиеся гуманитарные условия в Газе.



В своем заявлении в воскресенье Джонсон подтвердил, что республиканцы поддерживают Израиль, и это происходит в то время, когда администрация Байдена сталкивается с давлением со стороны видных членов собственной партии президента, требующих сократить поставки оружия израильским военным из-за продолжающейся гибели мирных жителей в Газе.



"В отличие от наших коллег-демократов, республиканцы в Палате представителей четко осознают, кто является врагом в этой борьбе, и мы не перестанем работать и молиться, пока каждый из заложников не будет возвращен домой", - сказал Джонсон.



Спикер добавил, что после полугода нападения ХАМАСа "как никогда Вашингтон должен быть един в своей поддержке нашего великого союзника, Израиля, который борется за свой суверенитет и право на существование".



"Пора прекратить читать Израилю лекции о том, как ему лучше защищаться, и начать снабжать нашего друга ресурсами, необходимыми для того, чтобы раз и навсегда устранить угрозу ХАМАСа", - сказал Джонсон.

