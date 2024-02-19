



Дома Трампа продаются дешевле, чем объекты, в которых отсутствует его имя

Несколько судебных решений обошлись бывшему президенту Дональду Трампу в сотни миллионов долларов, в то время как его бренд обходится владельцам кондоминиумов в Нью-Йорке недешево, говорится в докладе.



Претендента на пост президента США в 2024 году обязали выплатить крупный штраф в размере около 350 миллионов долларов плюс проценты по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденному против него, его двух сыновей и сотрудников Trump Organization. Его сыновьям также было предписано выплатить по 4 млн долларов каждому.



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Стоимость недвижимости под брендом Трампа на Манхэттене снизилась с тех пор, как он был избран президентом в 2016 году, сообщает New York Times.

