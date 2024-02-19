



Дочь Рейгана: Кандидаты в президенты должны пройти тесты на профпригодность

Пэтти Дэвис, дочь бывшего президента США Рональда Рейгана, который был старейшим президентом в истории страны на момент (69 лет), когда он был избран в 1980 году, весьма недвусмысленно заявила о сомнительном возрасте главных участников гонки.



Пэтси выразила поддержку идее того, что кандидаты в президенты США должны будут проходить когнитивные тесты, проверяющие их компетентность. Об этом она сказала в интервью телеканалу NBC.



“Принимая во внимание то, что мы знаем о возможных последствиях возраста, это, вероятно, хорошая идея”.



В последнее время возраст нынешнего президента Джо Байдена (81 год) и бывшего президента Дональда Трампа (77 лет) вновь стал предметом общественного обсуждения в США.

