



Девочка погибла в вырытой яме на пляже во Флориде

По словам властей, девочка была погребена под песком и погибла, когда глубокая яма, которую она копала вместе с маленьким мальчиком, обрушилась на них обоих на пляже в южной Флориде.



По словам Сандры Кинг, представителя пожарной службы Помпано-Бич, бригада скорой помощи, прибывшая на пляж Лаудердейл-бай-Си, обнаружила мальчика, которому было около 8 лет, засыпанным под песком.



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Девочка, которой около 7 лет, была полностью погребена под мальчиком, сообщила Кинг изданию South Florida Sun-Sentinel.



По ее словам, глубина ямы составляла 1,8 м когда произошел обвал.



По словам Кинг, спасатели использовали опорные доски, чтобы удержать песок от обрушения, а также лопаты, чтобы выкопать детей. Она не знает, как долго они находились под землей.



Девочку срочно доставили в медицинский центр Broward Health в Форт-Лодердейле, где она была объявлена мертвой, сказала Кинг. Мальчик был госпитализирован в стабильном состоянии.



Неизвестно, помогал ли кто-то из взрослых детям копать яму.

