Новости » Новости США
Борис Джонсон оценил перспективы победы Трампа на выборах
19.01.2024 21:55 Алина Груднева

Борис Джонсон оценил перспективы победы Трампа на выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп.

Такой прогноз он озвучил в своей колонке в британском таблоиде The Daily Mail.
 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе. Если он поступит правильно и поддержит украинцев – а я верю, что он это сделает, – президентство Трампа может стать большой победой для мира", - считает он.

По словам Джонсона, сейчас мир нуждается в лидере, который готов применять силу. Также миру нужна абсолютная непредсказуемость, которая "является главным сдерживающим фактором для врагов Запада". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы