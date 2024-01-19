



Борис Джонсон оценил перспективы победы Трампа на выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп.



Такой прогноз он озвучил в своей колонке в британском таблоиде The Daily Mail.





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"Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе. Если он поступит правильно и поддержит украинцев – а я верю, что он это сделает, – президентство Трампа может стать большой победой для мира", - считает он.



По словам Джонсона, сейчас мир нуждается в лидере, который готов применять силу. Также миру нужна абсолютная непредсказуемость, которая "является главным сдерживающим фактором для врагов Запада".