



Белый дом: операция в Сирии и Ираке длилась более получаса

Военная операция США в Сирии и Ираке длилась более получаса и оказалась успешной.



Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, в операции принимали участие самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, несущие более 125 высокоточных боеприпасов.



"Мы примем дополнительные меры, но мы не стремимся к войне с Ираном", - добавил он.



Напомним, что ночью, 3 февраля, США атаковали более 85 целей в Ираке и Сирии, которые связаны с КСИР и проиранскими боевиками.

