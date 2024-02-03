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Белый дом: операция в Сирии и Ираке длилась более получаса
03.02.2024 07:32 Алина Груднева

Белый дом: операция в Сирии и Ираке длилась более получаса

Военная операция США в Сирии и Ираке длилась более получаса и оказалась успешной.

Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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По его словам, в операции принимали участие самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, несущие более 125 высокоточных боеприпасов.

"Мы примем дополнительные меры, но мы не стремимся к войне с Ираном", - добавил он.

Напомним, что ночью, 3 февраля, США атаковали более 85 целей в Ираке и Сирии, которые связаны с КСИР и проиранскими боевиками.
 

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