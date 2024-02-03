



США ударили по десяткам целей в Ираке и Сирии: участвовала и Иордания

В ночь на 3 февраля США атаковали более 85 целей в Ираке и Сирии.



По словам американских военных, они нанесли удары по большинству объектов, связанных со Стражами исламской иранской революции и проиранскими боевиками, которые несут ответственность за атаки на объекты международной коалиции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В число целей входят центры управления и контроля, центры сбора разведывательной информации, пусковые площадки и склады хранения беспилотных летательных аппаратов.



По словам источника в организации "Исламское сопротивление в Ираке", на территории Ирака, среди прочего, удары нанесены по складам боеприпасов и объектам, откуда по американским базам велись ракетные обстрелы и запуски БПЛА.



По данным Wall Street Journal, в операции в Сирии также участвовали иорданские самолеты. Уточняется, что таким образом страна продемонстрировала солидарность с США после атаки на ее территории, в результате которой погибли трое американских военных.