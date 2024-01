Байден: Пока Нетаниягу премьер-министр создание “двух государств” невозможно

Журналисты спросили, собирается ли Байден пересмотреть помощь Израилю в связи с позицией Нетаниягу, и Байден ответил: “я думаю, мы сможем что-нибудь придумать”.



На вопрос, как это можно сделать, президент намекнул, что могут быть “типы” решений о двух государствах, против которых Нетаниягу, возможно, не будет возражать: “Существует несколько типов решений о двух государствах. Есть ряд стран, являющихся членами ООН, которые до сих пор не имеют собственных вооруженных сил. Количество штатов, в которых действуют ограничения. И поэтому я думаю, что есть способы, которыми это может сработать”.



Затем репортер сказал Байдену, что “Биби только что сказал, что он против любого решения о двух государствах”.



“Нет, он этого не говорил”, — заявил Байден.



На вопрос, на что готов Нетаньяху, Байден ответил: “Я дам вам знать”.



