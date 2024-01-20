Байден: Пока Нетаниягу премьер-министр создание “двух государств” невозможно
Журналисты спросили, собирается ли Байден пересмотреть помощь Израилю в связи с позицией Нетаниягу, и Байден ответил: “я думаю, мы сможем что-нибудь придумать”.
На вопрос, как это можно сделать, президент намекнул, что могут быть “типы” решений о двух государствах, против которых Нетаниягу, возможно, не будет возражать: “Существует несколько типов решений о двух государствах. Есть ряд стран, являющихся членами ООН, которые до сих пор не имеют собственных вооруженных сил. Количество штатов, в которых действуют ограничения. И поэтому я думаю, что есть способы, которыми это может сработать”.
Затем репортер сказал Байдену, что “Биби только что сказал, что он против любого решения о двух государствах”.
“Нет, он этого не говорил”, — заявил Байден.
На вопрос, на что готов Нетаньяху, Байден ответил: “Я дам вам знать”.
Журналисты спросили, собирается ли Байден пересмотреть помощь Израилю в связи с позицией Нетаниягу, и Байден ответил: “я думаю, мы сможем что-нибудь придумать”.
На вопрос, как это можно сделать, президент намекнул, что могут быть “типы” решений о двух государствах, против которых Нетаниягу, возможно, не будет возражать: “Существует несколько типов решений о двух государствах. Есть ряд стран, являющихся членами ООН, которые до сих пор не имеют собственных вооруженных сил. Количество штатов, в которых действуют ограничения. И поэтому я думаю, что есть способы, которыми это может сработать”.
Затем репортер сказал Байдену, что “Биби только что сказал, что он против любого решения о двух государствах”.
“Нет, он этого не говорил”, — заявил Байден.
На вопрос, на что готов Нетаньяху, Байден ответил: “Я дам вам знать”.
POTUS on why he thinks a two state solution is possible with Bibi in power: https://t.co/bOGPDJt0hc pic.twitter.com/4zhoArwBvG— Weijia Jiang (@weijia) January 19, 2024