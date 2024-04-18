Байден перепутал Хайфу и Рафиах
Президент США Джо Байден, которого уже неоднократно в последнее время подлавливали на забывчивости, перепутал в этот раз израильскую Хайфу и Рафиах в Газе.
В очередной раз американский лидер растерялся во время нового интервью.
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"Я сказал израильтянам: не продвигайтесь в сторону Хайфы", - сказал Байден.
BIDEN: "I made it clear to the Israelis — don't move on Haifa!"— RNC Research (@RNCResearch) April 18, 2024
Haifa is a major city *IN* Israel. pic.twitter.com/BdNgoDlGkM