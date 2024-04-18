Новости » Новости США
Байден перепутал Хайфу и Рафиах
18.04.2024 09:08 Алина Груднева

Байден перепутал Хайфу и Рафиах

Президент США Джо Байден, которого уже неоднократно в последнее время подлавливали на забывчивости, перепутал в этот раз израильскую Хайфу и Рафиах в Газе.

В очередной раз американский лидер растерялся во время нового интервью.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Я сказал израильтянам: не продвигайтесь в сторону Хайфы", - сказал Байден.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы