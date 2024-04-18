



Байден перепутал Хайфу и Рафиах

Президент США Джо Байден, которого уже неоднократно в последнее время подлавливали на забывчивости, перепутал в этот раз израильскую Хайфу и Рафиах в Газе.



В очередной раз американский лидер растерялся во время нового интервью.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Я сказал израильтянам: не продвигайтесь в сторону Хайфы", - сказал Байден.