Байден перепутал Хайфу и Рафиах

Президент США Джо Байден, которого уже неоднократно в последнее время подлавливали на забывчивости, перепутал в этот раз израильскую Хайфу и Рафиах в Газе.



В очередной раз американский лидер растерялся во время нового интервью.



"Я сказал израильтянам: не продвигайтесь в сторону Хайфы", - сказал Байден.

BIDEN: "I made it clear to the Israelis — don't move on Haifa!"



Haifa is a major city *IN* Israel. pic.twitter.com/BdNgoDlGkM