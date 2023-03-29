Байден не собирается приглашать Нетаниягу в Белый дом: "Не в ближайшее время"
Президент США Джо Байден во вторник призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу "отказаться" от его нынешних планов по пересмотру судебной системы, заявив, что он "очень обеспокоен" состоянием израильской демократии, и предупредив, что Израиль "не может продолжать идти по этому пути".
"Как и многие сильные сторонники Израиля, я очень обеспокоен. Они не могут продолжать идти по этой дороге. И я как бы ясно дал это понять", — сказал Байден журналистам, которые спросили его о благополучии израильской демократии и стремлении Нетаниягу ограничить судебную власть, прежде чем он сел на борт Air Force One в аэропорту Роли-Дарем.
"Надеюсь, премьер-министр будет действовать так, чтобы попытаться найти какой-то подлинный компромисс, но это еще предстоит выяснить", — сказал Байден, подчеркнув слово "подлинный" и обозначив открытый кризис в американо-израильских отношениях.
Байден также решительно ответил "нет", когда его спросили, будет ли он приглашать Нетаниягу в Белый дом, добавив: "Не в ближайшее время".
На вопрос, разговаривал ли он с Нетаниягу по телефону "в разгар всего этого" — очевидная ссылка на уличные протесты, обострившиеся в последние несколько дней после того, как Нетаниягу уволил своего министра обороны, — Байден ответил: "Нет, не говорил. Я передал сообщение через нашего посла".
И на нажим репортера о том, что он может быть замечен во вмешательстве во внутреннюю политику Израиля, Байден сказал: "Мы не хотим вмешиваться… Во всяком случае, мы не вмешиваемся. Они знают мою позицию. Они знают позицию Америки. Они знают позицию американских евреев".
Нетаниягу быстро ответил, настаивая на том, что он стремился восстановить "надлежащий баланс между тремя ветвями власти" путем консенсуса. Отказавшись от беспрецедентно серьезного предупреждения Байдена, он заявил, что Израиль не будет принимать решения, основанные на давлении из-за рубежа, даже со стороны "лучших друзей".
Вернувшись в Вашингтон, округ Колумбия, Байден вернулся к этому вопросу. На вопрос о том, устойчива ли израильская демократия или страна находится в переломном моменте, Байден ответил: "Ну, я не думаю, что они находятся в переломном моменте, но это трудное положение".
На вопрос корреспондента Reuters в Белом доме, чего он хочет от Нетаньяху в отношении нынешнего закона о судебной реформе, президент ответил : "Надеюсь, он откажется от него".
Чрезвычайно критические публичные комментарии президента противоречат сообщениям его администрации за последние 24 часа, когда официальные лица США неоднократно приветствовали решение Нетаньяху в понедельник приостановить законодательные усилия его коалиции по радикальному ограничению власти БАГАЦ и начать переговоры с оппозицией для достижения компромисса по судебной реформе.
Посол США в Израиле Том Найдс неоднократно подвергался давлению по поводу визита Нетаниягу в округ Колумбия во время блиц-акции в СМИ ранее в тот же день.
"Я уверен, что он прибудет относительно скоро", — сказал Найдс в эфире радио "Галей ЦАХАЛ". — "Я предполагаю, что после Песаха, очевидно, дата еще не установлена. Нет сомнений, что он приедет и встретится с Байденом. Они увидятся лично, я уверен, довольно скоро. Без сомнения, он приедет в Белый дом, как только их графики будут согласованы".
Это замечание было широко подхвачено международной прессой, и The New York Times даже неправильно написала в Твиттере , что приглашение было направлено.
Совет национальной безопасности Белого дома выступил с заявлением после публикаций в СМИ о визите Нетаниягу в США, в котором снизились ожидания: "Как сказал посол Найдс, премьер-министр Нетаниягу не планирует посетить Вашингтон. Израильские лидеры имеют давнюю традицию посещения Вашингтона, и премьер-министр Нетаниягу, вероятно, посетит его в какой-то момент".