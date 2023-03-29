



Байден не собирается приглашать Нетаниягу в Белый дом: "Не в ближайшее время"

Президент США Джо Байден во вторник призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу "отказаться" от его нынешних планов по пересмотру судебной системы, заявив, что он "очень обеспокоен" состоянием израильской демократии, и предупредив, что Израиль "не может продолжать идти по этому пути".



"Как и многие сильные сторонники Израиля, я очень обеспокоен. Они не могут продолжать идти по этой дороге. И я как бы ясно дал это понять", — сказал Байден журналистам, которые спросили его о благополучии израильской демократии и стремлении Нетаниягу ограничить судебную власть, прежде чем он сел на борт Air Force One в аэропорту Роли-Дарем.



"Надеюсь, премьер-министр будет действовать так, чтобы попытаться найти какой-то подлинный компромисс, но это еще предстоит выяснить", — сказал Байден, подчеркнув слово "подлинный" и обозначив открытый кризис в американо-израильских отношениях.



Байден также решительно ответил "нет", когда его спросили, будет ли он приглашать Нетаниягу в Белый дом, добавив: "Не в ближайшее время".

Biden: "Like many strong supporters of Israel I'm very concerned. I'm concerned that they get this straight. They cannot continue down this road. Netanyahu won't be invited to the White House in the near term" pic.twitter.com/YeuH6QbT3c — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) March 28, 2023