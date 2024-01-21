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Байден: если мы дадим Украине пасть, под угрозой будут все
21.01.2024 04:35 Алина Груднева

Байден: если мы дадим Украине пасть, под угрозой будут все

Президент США Джо Байден предупредил об угрозе для Балкан и европейских стран, если его государство прекратит поддержку Украины.

"Если мы уйдем в сторону, что будет с Балканами, Польшей и Венгрией", - предупредил он.

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По словам американского лидера, если РФ победит в Украине, под угрозой будет безопасность восточноевропейских стран.

"Если мы уйдем в сторону, и Россия сможет поддерживать свое наступление и сломить Украину, как вы думаете, что случится с Балканскими странами? Что будет происходить от Польши до Венгрии с ее Орбаном", - сказал Байден.

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