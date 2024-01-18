



Байден допустил "катастрофический вариант" относительно помощи Украине

По мнению американского президента, Конгресс США может одобрить выделение финансовой помощи Украине. Однако, по мнению Джо Байдена, возможны варианты.



Это заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов о своих ожиданиях по одобрению законодателями финансовой и военной поддержки Украины со стороны Штатов после вчерашней встречи с членами Конгресса.



"Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине", - сказал Байден.



"Вопрос - сможет ли незначительное меньшинство заблокировать его, что было бы катастрофой", - отметил Байден.





