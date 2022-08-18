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Австралия отказала России в земле под строительство посольства
18.08.2022 05:05 Юлия Фрилис

Австралия отказала России в земле под строительство посольства

Власти Австралии расторгли договор с РФ об аренде земли в Ярралумле, где Россия планировала разместить свое новое посольство.

Чиновники руководствовались политикой "используй или потеряешь". В ведомстве утверждают, что Россия не завершила строительство своего нового диппредставительства достаточно быстро.

Управление национальной столицы (NCA) сообщило России, что у них 20 дней, чтобы освободить участок в Ярралумле недалеко от парламента.

"После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России в течение многих лет, а также при отсутствии обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", - говорится в заявлении.

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