



Австралия отказала России в земле под строительство посольства

Власти Австралии расторгли договор с РФ об аренде земли в Ярралумле, где Россия планировала разместить свое новое посольство.



Чиновники руководствовались политикой "используй или потеряешь". В ведомстве утверждают, что Россия не завершила строительство своего нового диппредставительства достаточно быстро.



Управление национальной столицы (NCA) сообщило России, что у них 20 дней, чтобы освободить участок в Ярралумле недалеко от парламента.



"После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России в течение многих лет, а также при отсутствии обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", - говорится в заявлении.