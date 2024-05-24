



The Atlantic: Саудовская Аравия причастна к терактам 11 сентября 2001 года

Долгое время считалось, что террористическая организация “Аль-Каида” под руководством Усамы бен Ладена планировала и действовала самостоятельно 11 сентября 2001 года, атаковав в США башни-близнецы в Нью-Йорке.



Однако внезапно всплыли новые факты. 71-страничный судебный документ, оказался в распоряжении издания The Atlantic. И документ показывает, что к терактам также причастна Саудовская Аравия. В иске, который подали семьи жертв терактов к правительству Саудовской Аравии, адвокаты суммируют новые доказательства, включая конфиденциальные отчеты ФБР.



Сказано, что “Аль-Каиду” в ее атаках поддерживали в первую очередь нефтяные шейхи. Согласно докладу, чиновники саудовского правительства в то же время создали и управляли сетью агентов в Соединенных Штатах, которая помогла первой группе террористов проникнуть в США.



Саудовское правительство организовало прием, транспортировку и размещение террористов Халида аль-Михдара и Навафа аль-Хазми с момента их прибытия в Калифорнию 15 января 2000 года. Кроме того, чиновники из Саудовской Аравии, как утверждается, помогли им получить автомобиль и водительские права.



Саудовская Аравия отвергает эти обвинения и настаивает на том, что дело должно быть прекращено. Решение о том, будет ли иск принят к рассмотрению, должен вынести окружной суд Нью-Йорка.



