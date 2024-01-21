



Арестован бизнесмен за поставки санкционных товаров в Россию

Израильско-американский бизнесмен был арестован за участие в схеме незаконного экспорта важных американских технологий в Россию до и во время ее войны с Украиной, говорится в заявлении Министерства юстиции США.



66-летний Илья Кан был арестован за его предполагаемую роль в многолетнем заговоре по передаче тысяч полупроводников, произведенных в США, компании ELVEES - российскому предприятию, находящемуся под санкциями, которое, по мнению министерства, было связано с российскими военными и Федеральной службой безопасности (ФСБ).



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Кан является владельцем двух американских компаний, Senesys Incorporated и Sensor Design Association, работающих в сфере "разработки программного обеспечения для обеспечения безопасности". Совместное расследование министерств юстиции и торговли показало, что через эти компании подозреваемый экспортировал тысячи микроконтроллеров, контроллеров сетевого интерфейса и радиочастотный передатчик в компанию ELVEES до и после того, как она попала под санкции США и была включена в список организаций Министерства торговли в марте 2022 года за свою предполагаемую роль в содействии вторжению России в Украину.



Согласно обвинению, Кан перевозил такое оборудование без получения соответствующего разрешения через третью сторону в виде гонконгской судоходной компании. После того как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года, Кан якобы продолжал поставлять ELVEES полупроводники, произведенные на Тайване.

