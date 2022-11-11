



Американские законодатели призывают запретить TikTok в США

Американские законодатели призывают запретить TikTok в США, поскольку Коммунистическая партия Китая якобы может осуществлять слежку за американцами и влиять на них через приложение.



С таким предложением выступили Марко Рубио и Майк Галлахер в статье на сайте The Washingtin Post.



"TikTok, уже входящий в число наиболее популярных медиакомпаний в Соединенных Штатах, дает КПК уникальную возможность следить за миллиардом пользователей по всему миру, включая почти две трети американских подростков. Мы должны запретить данное приложение, которое может быть использовано для шпионажа, пока не слишком поздно", - заявили законодатели.